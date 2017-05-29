Офіс бізнес-омбудсмена за два роки заощадив бізнесу 10 мільярдів

Офіс бізнес-омбудсмена, покликаний вирішувати спірні питання взаємодії підприємців і державних органів, за два роки своєї роботи в Україні заощадив бізнесу 10 мільярдів гривень за рахунок забезпечення відшкодування податку на додану вартість та вирішення інших спірних питань. Про це повідомила прес-служба Офісу.

Читайте такожБізнес-омбудсмен: за рік наша допомога бізнесу у фінансовому вираженні становила 6 мільярдів

Згідно з повідомленням, за час роботи Офіс бізнес-омбудсмена отримав 1842 скарги від підприємців, 1059 з яких розглянув і закрив. При цьому 81% скаржників становить український бізнес. Разом з тим, із загальної кількості скаржників 78% – це малий та середній бізнес. Рівень задоволеності їх роботою Офісу становить 95%.

Крім того, в Офісі повідомили, що державні органи виконали 86% рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, Офіс бізнес-омбудсмена за 1,5 роки роботи в Україні заощадив бізнесу 5 мільярдів гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що надає йому повноваження доступу до інформації і регулює його взаємодія з державними органами.

У разі прийняття парламентом документ на законодавчому рівні створить в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.

Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.