Найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про суттєве посилення санкцій щодо Російської Федерації.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час спілкування з журналістами, кадри якого опублікував Clash Report.

"Ми збираємося оголосити або після закриття сьогодні вдень, або завтра вранці про істотне посилення санкцій щодо Росії", – сказав він.

Про які саме обмеження йтиметься, Бессент не уточнював.

Кілька днів тому Великобританія вдарила санкціями по найбільших нафтових компаніях Росії. Обмеження зачеплять "Лукойл" і "Роснефть". Крім того, під обмеження потрапив ще 51 танкер російського "тіньового флоту".

На початку жовтня Франція затримала танкер із "тіньового флоту РФ", що перебуває під санкціями. До цього танкер затримувала влада Естонії через те, що він плавав без прапора.

