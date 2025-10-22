Загрози повторення провокацій в небі НАТО залишаються.

Після того, як минулого місяця Росія отримала рішучу реакцію НАТО на вторгнення російських обʼєктів у Польщу та Естонію, Москва, схоже, була стримана. Але вона і надалі випробовуватиме межі Альянсу.

Таку заяву зробив американський генерал Алексус Гринкевич, який обіймає посаду верховного головнокомандувача НАТО в Європі, повідомляє Reuters. Агентство нагадує, що після порушення повітряного простору Естонії Росією, її винищувачі були виведені за межі країни. Водночас у Вашингтоні пообіцяли "захищати кожен сантиметр території НАТО".

Генерал ВПС США Гринкевич каже, що реакція НАТО стала для Москви сигналом, і тепер є ознаки того, що Росія намагається бути більш обережною.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути обережнішими, що вони усвідомлюють, що в кількох випадках вони наблизилися до межі або перетнули її, особливо якщо врахувати інцидент з безпілотниками в Польщі. Ми матимемо стримуючий ефект, але вони продовжуватимуть намагатися рухатися і застосовувати гібридні підходи до того, як кидати виклик Альянсу", – сказав він.

Генерал зауважив, що після того, як літаки РФ залишили повітряний простір Естонії, вони віддалилися і облетіли країну:

"На мій погляд, це свідчить про те, що вони розуміли, що ми відреагуємо, що ми здатні відреагувати, і що вони не хотіли, щоб ситуація повторилася".

Зараз Росія проводить кампанію масштабних ракетних і дронових атак на українські міста та енергетичну інфрастукрутуру. Гринкевич наголосив, що Штати продовжать постачати ракети для систем ППО Patriot "у обсягах, що відповідають потребам України".

Росія і НАТО

Днями видання The Times писало, що у НАТО шукають комплекс заходів проти дронових провокацій в Європі. За останні тижні було зафіксовано понад 50 випадків провокацій з дронами у 13 країнах-членах Альянсу. До прикладу, в Німеччині майже половина таких випадків була зафіксована поблизу аеропортів, а близько чверті – над військовими об'єктами, полігонами та складом боєприпасів.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте допустив, що Китай може змусити Росію напасти на Альянс. За його словами, так Пекін може відвернути увагу від себе в разі початку кампанії проти Тайваню.

