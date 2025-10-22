В України поки немає готових до використання пускових установок для ракет Tomahawk, але цю проблему можна розв'язати.

Президент США Дональд Трамп після останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським натякнув на те, що не збирається передавати Києву крилаті ракети Tomahawk. Проте це питання все ще не закрите, пише Axios.

Зазначається, що під час дискусій про постачання ракет Tomahawk Україні публічно замовчувалася одна важлива тема - як українські війська будуть їх запускати. Поки що в України немає готових до використання пускових установок для цих ракет.

"Так, пускові установки - це проблема, але це зовсім не сюрприз і не те, про що люди навіть не думали", - сказав у розмові з журналістами експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Відео дня

Він зазначив, що Україна давно довела свою винахідливість, поєднуючи західну зброю з радянськими запасами. Проте експерт запевнив, що у випадку з ракетами Tomahawk, це не те, що можна "зробити за типом чудовиська Франкенштейна". У разі, якщо США погодяться поставити ці ракети Україні, то їх буде передано разом із пусковими установками, упевнений Карако.

У виданні додали, що ракети Tomahawk здебільшого запускаються з морських надводних кораблів і підводних човнів. Проте Україна не має ні тих, ні інших морських суден. Саме тому наземні пускові установки є найочевиднішим рішенням для українських військових.

Крім того, українські чиновники розповіли журналістам, що вони розраховують отримати мобільні пускові установки Typhon від Lockheed Martin, які можуть запускати ракети Tomahawk. Нещодавно такі установки були передані Філіппінам, Австралії та Японії. За словами українських чиновників, у США досить обмежена кількість установок Typhon.

Журналісти нагадали, що під час останнього візиту до США Зеленський разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провели зустрічі з керівниками американських оборонних компаній Lockheed Martin і RTX Corporation. Глава ОП у коментарі виданню заявив, що ці зустрічі були присвячені як обговоренню систем, які хоче придбати Україна, так і тому, як піднятися у списку пріоритетів для поставок.

Проте представник Lockheed Martin сказав журналістам, що компанія "буде підтримувати реакцію уряду США на війну в Україні і буде тісно співпрацювати з адміністрацією Трампа".

Чи зможуть ракети Tomahawk переломити хід війни в Україні

Раніше військовий оглядач і журналіст Тім Лістер оцінив, чи зможуть ракети Tomahawk змінити хід війни в Україні. Він визнав, що це досить ефективна зброя.

Оглядач підкреслив, що дальність Tomahawk не набагато більша, ніж у деяких українських дронів, але американські крилаті ракети мають набагато більшу руйнівну силу. Проте Лістер зазначив, що для того, щоб вивести з ладу нафтопереробні заводи й авіабази РФ, будуть потрібні сотні "Томагавків".

Вас також можуть зацікавити новини: