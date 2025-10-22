За словами генсека Альянсу, Трамп "зняв глухий кут у відносинах із Путіним".

Остання зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не була провальною.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами. Він вважає, що переговори в Білому домі "пройшли добре, були успішними і саме такими, як було нам потрібно".

Коментуючи свій візит до Вашингтона, генсек НАТО зазначив, що він не пов'язаний із результатами зустрічі Зеленського і Трампа, а був запланований заздалегідь.

"Я листувався з президентом після величезного успіху в Газі, і ми сказали: давайте проведемо зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити, як тепер можна реалізувати його бачення миру в Україні. А що стосується зустрічі минулої п'ятниці, адже ви теж чули президента Зеленського. Я вважаю, що це була гарна зустріч. Це була успішна зустріч. Саме те, що нам потрібно", – заявив Рютте.

За словами генсека Альянсу, Трамп "зняв глухий кут у відносинах із Путіним".

"Американський президент, який зняв глухий кут у відносинах із Путіним у лютому, взяв на себе ту лідерську роль, яку може виконувати тільки він, і він робить це. І я дійсно високо його за це ціную. Тож це була гарна зустріч, і ми будемо розвивати досягнуте", – констатував Марк Рютте.

Війна в Україні: інші заяви

Генсек НАТО Рютте підтримав ідею Дональда Трампа зупинити бойові дії в Україні на лінії фронту. За його словами, це необхідно для початку переговорів.

Тим часом бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон вважає, що Трампу варто відправити в Україну американських солдатів, а також схвалити відправку військових із країн-союзників по НАТО. Він каже, що армія Путіна неефективна, і Вашингтон має підтримати Україну.

