Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

Оновлено 23:31. Трамп заявив, що інформація про те, що США зняли обмеження на використання Україною деяких ракет великої дальності для ударів по Росії, є фейком.

"США не мають жодного відношення до цих ракет, звідки б вони не були і до того, що з ними робить Україна!" - написав американський президент у соцмережі Truth Social.

Неоголошений крок США, що дозволяє Києву використовувати ракету Storm Shadow для удару по Росії, послідував за нещодавнім переданням повноважень з підтримки подібних атак від міністра оборони Піта Хегсета в Пентагоні головному американському генералу в Європі, генералу Алексусу Грінкевичу, який також є командувачем НАТО.

Офіційні особи США заявили, що очікують від України нових транскордонних атак із використанням ракет Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і можуть долати відстань понад 280 кілометрів. США можуть обмежити використання Україною цих ракет, оскільки вони використовують американські дані наведення.

Важливо, що міністр оборони мав вирішальне слово в питанні про те, чи може Україна використовувати західну далекобійну зброю для нанесення ударів по Росії. До недавнього часу, коли повноваження щодо схвалення таких ударів були повернуті Європейському командуванню, жоден удар не був схвалений. Офіційний представник НАТО полковник Мартін О'Доннелл заявив:

"Як показала практика, Україна сама неймовірно здатна наносити удари по законним військовим цілям у глибині Росії, дозволяючи Кремлю вести безглузду війну, яка виснажує економіку країни і призвела до загибелі або поранень понад мільйона росіян. Наш дозвіл їй не потрібен".

Сенатор Ангус Кінг (штат Мен), який зустрічався з генсеком НАТО Марком Рютте, заявив, що, хоча відправлення ракет "Томагавк" зміцнить позиції України в протистоянні з Путіним, США повинні мати можливість впливати на вибір цілей, по яких Київ завдає ударів.

"Якби ми могли контролювати націлювання, щоб удари завдавалися тільки по військових об'єктах і тільки по об'єктах, що підтримують напад на Україну, я думаю, це стало б ефективним способом переконати Путіна в тому, що він не виграє цю війну", - сказав він.

За словами людини, знайомої з перебігом переговорів, рішення зняти обмеження на Storm Shadow було ухвалено до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі минулого тижня.

Допомога Україні від США

США нещодавно схвалили продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM), які можуть долати відстань 250-450 км. Адміністрація Байдена також поставила Україні ракети класу "земля-земля" Atacms з дальністю стрільби майже 320 км, які, однак, не застосовувалися по цілях на території Росії з моменту повернення Трампа в Білий дім.

