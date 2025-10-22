Високопоставлений представник адміністрації Трампа заявив, що це попередня ідея, і найближчими днями буде надано оновлені дані.

США та Ізраїль розглядають план, який розділить Газу на окремі зони, контрольовані Ізраїлем і ХАМАСом, водночас відбудову здійснюватимуть тільки на ізраїльському боці як тимчасовий захід доти, доки це угруповання бойовиків не роззброять і не усунуть від влади. Про це пише The Wall Street Journal.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і зять президента Трампа Джаред Кушнер виклали свої міркування в Ізраїлі, куди вони прибули, щоб переконати обидві сторони дотримуватися чинного припинення вогню.

Венс заявив, що в Газі є два райони: один відносно безпечний, а інший неймовірно небезпечний, і що мета полягає в тому, щоб географічно розширити зону безпеки. До цього, за словами Кушнера, кошти на відновлення не будуть виділятися в райони, що залишаються під контролем ХАМАС, і основна увага приділятиметься зміцненню безпечної зони.

"Зараз у районі, контрольованому Армією оборони Ізраїлю, розглядаються варіанти, якщо це буде можливо, почати будівництво нової Гази, щоб дати палестинцям, які живуть у Газі, місце для переселення, роботу і житло", - сказав Кушнер.

Наразі Ізраїль вивів свої війська і тепер контролює близько 53% території анклаву.

Зазначається, що арабські посередники стривожені планом, який, за їхніми словами, США та Ізраїль висунули на мирних переговорах. Уряди арабських країн рішуче виступають проти ідеї поділу Гази, стверджуючи, що це може призвести до створення зони постійного ізраїльського контролю всередині анклаву. Малоймовірно, що вони виділять війська для забезпечення безпеки анклаву на таких умовах.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що це попередня ідея, і найближчими днями буде надано оновлені дані. У статті сказано:

"По суті, ідея розділеного сектора Газа зачіпає все ще невирішені проблеми роззброєння ХАМАС і створення альтернативного уряду, який міг би контролювати анклав і створити безпечне середовище для мільярдів доларів інвестицій, необхідних для відновлення".

Мирний план Трампа передбачає створення групи технократів для управління сектором Газа і міжнародних сил для забезпечення безпеки, але деталі поки що не опрацьовані. Багато арабських урядів вважають, що анклав має перебувати під контролем Палестинської адміністрації, яка управляє більшою частиною Західного берега, але прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу рішуче виступає проти надання їй будь-якої ролі.

Деякі офіційні особи зазначають, що план ще потребує розв'язання важливих питань, перш ніж стане життєздатним, включно з питанням про те, як забезпечити щоденні послуги палестинцям, які проживають на окупованій Ізраїлем частині сектору Газа, навіть якщо вони взагалі захочуть туди переїхати.

За їхніми словами, адміністрація розглядала можливість відновлення територій, неконтрольованих ХАМАС, ще до укладення угоди про припинення вогню, сподіваючись, що це поліпшить умови життя палестинців і послужить символом пост-ХАМАСівського сектора Газа.

Також викликає стурбованість питання про те, як забезпечити, щоб члени ХАМАС не переїжджали на ізраїльську територію. Однією з ідей є програма перевірки, що проводиться ізраїльською владою.

Ситуація в секторі Газа

Раніше перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС опинилося на межі зриву після того, як у неділю ізраїльські ВПС завдали авіаударів по південній частині сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що діяла у відповідь на "численні атаки" бойовиків ХАМАС, зокрема снайперські та обстріли з РПГ по ізраїльських силах на схід від так званої жовтої лінії - кордону, встановленого згідно з домовленістю про припинення вогню.

