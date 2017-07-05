Близько тисячі підприємців не змогли відзвітувати в податковій через кібератаки

Близько тисячі підприємців звернулися до киберполицию зі скаргами на неможливість зареєструвати податкові накладні через кібератаки внаслідок розповсюдження вірусу Petya.A.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

Він нагадав, що на засіданні у вівторок схвалив і направив на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування відповідальності бізнесу, не подав вчасно необхідну звітність внаслідок кібератак.

За словами Продана, йдеться про податкових накладних, складених у період з 1 по 15 червня 2017 року.

"Штрафи не будуть застосовані, якщо реєстрація відбулася не пізніше 15 липня 2017 року", - зазначив керівник ДФС.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства.

Державна фіскальна служба раніше заявила, що не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були уражені в результаті найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, проте наполегливо рекомендувала звертатися до киберполицию.