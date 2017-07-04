У МЗС впровадять надсучасну систему кіберзахисту - СБУ

Міністерство закордонних справ стане першим об'єктом, де буде впроваджено надсучасні системи кіберзахисту. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, за допомогою трастового фонду НАТО технічне обладнання та програмне забезпечення, призначене для кіберзахисту від хакерських атак українських комп'ютерних мереж, вже в Україні і проходять інтеграцію у загальну інфраструктуру національної системи кібернетичної безпеки.

“Ми завершили перший етап реалізації програми трастового фонду НАТО і сприяння Україні у сфері кіберзахисту. Результатом спільної роботи українських експертів та експертів країн НАТО стало створення у СБУ та державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації ситуаційних центрів реагування на інциденти, які дозволять забезпечити аналіз кіберризиків на об'єкти енергетичної інфраструктури та вживати невідкладні заходи з реагування. Першим об'єктом, на якому збудують надсучасну систему кіберзахисту, буде Міністерство закордонних справ”, - сказав Грицак.

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Він також додав, що 29 червня поточного року Міжвідомчою координаційною радою з реалізації програм трастового фонду була погоджена дорожня карти подальшої співпраці з удосконалення системи кіберзахисту на об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Також він додав, що перший транш трастового фонду НАТО передбачає виділення 1 млн євро. За ці кошти буде закуплено обладнання та програмне забезпечення для кіберзахисту, а також буде профінансовано тренінги для українських фахівців кібербезпеки.

Як повідомляв УНІАН, кібератака відбулась 27 червня 2017 року на державні установи, об’єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.