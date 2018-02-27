Обидва військовослужбовця загинули в один день 25листопада у зоні антитерористичної операції та були поховані з військовими почестями на Житомирщині.

Серед відзначених президентом України Петром Порошенком військовослужбовців - бійці житомирської 95-ї бригади, які разом загинули в листопаді минулого року у зоні АТО.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це йдеться в указі «Про відзначення державними нагородами України».

Так, посмертно нагородами орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено контрактника житомирської 95 окремої десантно-штурмової бригади Дмитра Литвинчука та снайпера цієї ж бригади Максима Перепелицю.

Нагадаємо, із військовослужбовцем Дмитром Литвинчуком попрощалися 29 листопада минулого року, а з змолодшим сержантом роти снайперів 95-ї десантно-штурмової бригади Максимом Перепелицею - напередодні.

Обидва військовослужбовця загинули в один день 25листопада у зоні антитерористичної операції та були поховані з військовими почестями на Житомирщині.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 108 військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це йдеться в указі «Про відзначення державними нагородами України».

Бійців нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

«Високих державних нагород удостоєно 105 військовослужбовців ЗСУ, з яких 43 посмертно і 62 поранених, 2 співробітники Міністерства внутрішніх справ України, що також представлені до нагороди посмертно, та один поранений військовослужбовець Національної гвардії України», - уточнили у прес-службі.

Бійці відзначені орденами «Богдана Хмельницького» та «За мужність» III ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».