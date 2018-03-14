Земля як мішень

18:30, 14 березня 2018
Разное
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14 березня в арт-просторі  F.a.c.e  foundation  презентують проект   молодого  художника  Сергія Западні  «Земля».  Він  присвячений річниці  анексії Криму та війні на Сході України.  Відвідувачі побачать  оригінальні  барельєфи   у формі мішеней, виконані  із справжнього  чорнозему.  

Мішені  Сергія  Западні - це філософський роздум про наше життя та  цінності:

«Земля – першооснова всього живого і  це  об’єкт, за який  ведуться всі війни світу. Під час війни земля і людина перетворюються на абстрактну величину –мішень» - розповідає автор.

На виставці також будуть представлені  його роботи із серії «Деконструкція» - великі круги від різних моделей  зброї  з монохромним абстрактним малюнком. Особливість робіт митця – оригінальна  авторська техніка  накладання графічних малюнків один на одного.

 «Завдання актуального мистецтва не тільки відображати сучасність, а й створювати прецедент для роздумів для кожного глядача. На мій погляд, Сергій Западня знайшов дуже вдалі прийоми, щоб проект мав не тільки політичний, соціальний підтекст, а й  глибокий філософський зміст», - розповідає  засновник F.a.c.e foundation Тетяна Миронова.

Початок: 14 березня  о 18.30

Виставка триватиме до 30.03

Місце проведення: арт-фонд  F.a.c.e foundation (вул. Лаврська, 9)

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