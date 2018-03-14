Земля як мішень

14 березня в арт-просторі F.a.c.e foundation презентують проект молодого художника Сергія Западні «Земля». Він присвячений річниці анексії Криму та війні на Сході України. Відвідувачі побачать оригінальні барельєфи у формі мішеней, виконані із справжнього чорнозему.

Мішені Сергія Западні - це філософський роздум про наше життя та цінності:

«Земля – першооснова всього живого і це об’єкт, за який ведуться всі війни світу. Під час війни земля і людина перетворюються на абстрактну величину –мішень» - розповідає автор.

На виставці також будуть представлені його роботи із серії «Деконструкція» - великі круги від різних моделей зброї з монохромним абстрактним малюнком. Особливість робіт митця – оригінальна авторська техніка накладання графічних малюнків один на одного.

«Завдання актуального мистецтва не тільки відображати сучасність, а й створювати прецедент для роздумів для кожного глядача. На мій погляд, Сергій Западня знайшов дуже вдалі прийоми, щоб проект мав не тільки політичний, соціальний підтекст, а й глибокий філософський зміст», - розповідає засновник F.a.c.e foundation Тетяна Миронова.

Початок: 14 березня о 18.30

Виставка триватиме до 30.03

Місце проведення: арт-фонд F.a.c.e foundation (вул. Лаврська, 9)

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