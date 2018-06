Одна з найкращих британських шкіл – Wells Cathedral – запрошує юних українців пройти вступну співбесіду в Києві

Юним талановитим українцям, учням середніх і старших класів, надана унікальна можливість вступити до Wells Cathedral School – однієї з найкращих селективних шкіл-пансіонів Великої Британії.

Щорічно випускники школи Wells Cathedral вступають до Оксфорду, Кембріджу та інших провідних університетів світу.

Школа Wells Cathedral є однією з 10 найстаріших елітних шкіл Великої Британії (заснована на початку Х століття). Покровителем Wells Cathedral School є Його королівська Високість, Принц Уельський.

Випускники Wells Cathedral регулярно досягають одних з найкращих у Великій Британії результатів з математики.

Wells Cathedral є однією з лише чотирьох спеціалізованих музичних шкіл, яка визнана Міністерством освіти Великої Британії.

Для потенційних абітурієнтів, які цікавляться можливістю отримати освіту у Wells Cathedral School, 25 листопада в Києві вперше на території СНД буде організована ексклюзивна презентація цієї школи.

Під час презентації всі бажаючі зможуть поспілкуватися з головою піклувальної ради Wells Cathedral School Марком Кутом (Mark Coote) і директором приймальної комісії Ешлі Дікон (Ashley Deacon).

Вступити до Wells Cathedral можна за підсумками співбесіди (інтерв'ю і вступного тесту), яке відбудеться 26 листопада в Києві. Співбесіду організовує офіційний представник Wells Cathedral School в Україні (Освітня група «ДонСтрім»).

Для допуску до вступної співбесіди проводиться попередній відбір.

Зареєструватися на презентацію Wells Cathedral School, а також для допуску до вступної співбесіди можна за телефонами: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180.

Сьогодні Wells – це школа-пансіон спільного навчання для хлопчиків і дівчаток від 3 до 18 років з широким переліком предметів і програм, побудованих на базі Британського національного навчального плану (English National Curriculum). Зараз у школі навчається 670 учнів, близько 12% з них – це іноземні студенти.

Wells Cathedral є однією з чотирьох спеціалізованих музичних шкіл, які визнані Міністерством освіти Великої Британії. Унікальність Wells полягає в тому, що школа надає спеціалізовану музичну освіту в межах загальноосвітньої школи.

Хор школи Wells Cathedral офіційно визнаний найбільшим дитячим хором у світі, а також четвертим серед усіх хорів світу за кількістю учасників.

Професійні музиканти зазвичай випускаються з Wells School і отримують престижні стипендії у провідних музичних коледжах і консерваторіях у Великій Британії та за кордоном, наприклад, у the Royal College of Music, the Royal Academy of Music і Guildhall School of Music & Drama в Лондоні, the Juilliard School в Нью-Йорку.

Щороку близько 10% випускників школи вступають до Oxford і Cambridge. Випускники Wells Cathedral також вступають до престижних вузів зі світовим ім'ям: Imperial College (Лондон), London School of Economics and Political Science (LSE), University College London (UCL) тощо.

Школа була відзначена багатьма нагородами, серед яких The Gold Artsmark від Художньої ради Великої Британії.

Покровитель Wells Cathedral School: Його королівська Високість, Принц Уельський.

Офіційний представник Wells Cathedral School в Україні – Освітня група «ДонСтрім».

