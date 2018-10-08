13 жовтня Український Театр Танцю відкриває свій другий сезон в Молодому Театрі. Проектна компанія, заснована танцівницею і хореографом Анною Герус, розпочне театральну осінь вечором одноактних балетів "Варіації Життя" та "Спасіння Архонта".

Перший спектакль навесні 2017 року був поставлений самою Анною, вона ж виконує в ньому ведучу партію. Балет-притча про неперервну течію життя поставлений в техніках неокласики та контемпорарі і крім філософських хореографічних роздумів торкає глядача візуальними ефектами, достойними кінематографа.

Друга постановка вечора, "Спасіння Архонта" молодої київської хореографині Олени Вертегел, також вражаюче візуальна. В ній театральні спецефекти поєднуються із сучасними технологіями, а сама хореографія гіпнотизує ритмічністю. При цьому, Вертегел працює зі стилем physical theatre, який більше орієнтований на пластичну, ніж танцювальну образність.

Показати глядачу розмаїття стилів і технік сучасного танцю - одна із місій Ukrainian Dance Theatre. Тому, в новому сезоні компанія продовжить радувати публіку прем'єрами. Вже 7 листопада спектакль під брендом UDT представить Ярослав Кайнар. Прем'єра стане частиною постійно оновлюваного проекту "Епізоди": серії камерних постановок молодих хореографів, що пройде в один вечір з репертуарним спектаклем Українського Театру Танцю "Автор". А взимку за постановку нового балета планує взятись і сама засновниця театру Анна Герус.

Адреса події:

Молодий Театр

вул. Прорізна, 17, ст. м. Золоті Ворота

Квитки: http://kassa.2show.mobi/event/3413947

Каса театру: (044) 278-73-92