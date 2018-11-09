Міжнародний  форум Innovation Market - презентації майбутнього

21 – 23 листопада в Києві представники освіти, науки, влади і бізнесу стануть учасниками стратегічного Форуму розвитку інновацій в Україні.

III Міжнародний Форум Innovation Market відбудеться за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти та науки, Національної академії наук України.

Генеральний розпорядник Форуму: Міжнародний виставковий центр

Мета Форуму: впровадження інновацій в економіку України, пошук та залучення інвестицій.

Учасники: інститути Національної Академії Наук, молоді винахідники Малої Академії Наук, Заклади Вищої Освіти, стартапи, автори ідей і розробок.

Триденна програма заходів включає широкий спектр тематик по розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в освіті, науці, енергетиці, екології, фінансовому та банківському секторі.

В секції «Енергетика» будуть розглянуті питання розвитку малої та середньої генерації енергії, моделі енергосистем, які відповідають інтересам споживача, досвід ведучих енергетичних компанії світу по створенню енергетичних кластерів.

Державне підприємство «Національний офіс інтелектуальної власності» презентує стратегію розвитку програми Державної системи охорони інтелектуальної власності України і створення Центра підтримки технологій та інновацій, проведе панельні дискусії на теми захисту авторських прав, промислової власності, патентування.

Для представників малого та середнього бізнесу відбудеться практична конференція по міжнародним програмам підтримки і фінансування від EU4Business, COSME, Fit for Partnership with Germany та інших європейських програм. В секції експорту Enterprise Europe Network, Export Promotion Оffice, International Trade Center розкажуть про інструменти виходу на міжнародні ринки.

На конференції «Освіта. Наука. Інновації» відбудуться панельні дискусії на теми підготовки кваліфікованих кадрів шляхом поєднання освіти та бізнесу, інформаційний блок міжнародних освітніх програм Theo Prax, Erasmus+, eTWINING та інші.

Спікери конференції "Startup day" наведуть приклади практичних кейсів по розвитку стартап-проектів та залученню інвестицій, відомі ментор та лідери думок поділяться особистим досвідом успіху.

Серед учасників форуму будуть литовські інноваційні компанії, форум відвідає бізнес-делегація з Литви. У відкритті форуму приймуть участь: Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі та Директор департаменту всесвітньої організації інтелектуальної власності Міхаіл Швантнер.

В дні Форуму пройде IP Марафон – конкурс серед команд молодих новаторів на кращий проект комерціалізації винаходів. На головній сцені відбудеться нагородження переможців Всеукраїнської науково-технічної виставки - конкурса молодіжних інноваційних проектів.

Головний медіа-партнер форуму Liga.net

Контакти: ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

Україна, м. Київ, Броварський пр-т., 15,

тел.: 206-87-17, 201-11-74,

ifim@innovationmarket.com.ua;

www.innovationmarket.com.ua;