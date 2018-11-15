Презентація "Звуків Чорнобиля" у медіа-арт просторі SAMSKARA

16 листопада о 19:00 у новітньому виставковому просторі сучасного діджитал-арту та медіамистецтва SAMSKARA в рамках міжнародного культурно-соціального арт-проекту ARTEFACT відбудеться презентація "Звуків Чорнобиля".

Запрошуємо представників ЗМІ та арт-ком’юніті відчути повне занурення у світ new media art та познайомитися з останніми технологіями та їх поєднанням з мистецтвом!

SAMSKARA – це найбільша подібна виставка у світі, що відтепер працюватиме в Україні:

2000 квадратних метрів поєднання новітніх технологій та арту;

більше 70 картин і голограм,

VR-гра,

інтерактивні інсталяції та неймовірні декорації,

18-метрова панорама з творами Андроїда Джонса ­– автора концептів персонажів і ландшафтів для «STAR WARS», «Аватара» Джеймса Кемерона та ігор Nintendo, вражаючих інсталяцій на фестивалі Burning Man (США), інтерактивних проекцій на Емпайр-стейт-білдінг та Сіднейській опері,

та повнокупольний кінотеатр з шоу Samskara 360, яке отримало 4 світові кіно-нагороди.

Це величезний простір для отримання нового досвіду та вражень, для зустрічі один на один з інноваційними технологіями та знайомства з новим сучасним медіамистецтвом.

У цьому просторі вперше буде презентовано “Звуки Чорнобиля” – бібліотеку музичних семплів, створену зі звуків, записаних у Зоні відчуження.

Презентує першу серію бібліотеки автор арт-проекту, артист медіамистецтва RASSVET Валерій Коршунов. Саме цей артист разом з Крістофом Етьє (TELEPOPMUSIK), музикантом зі світовим ім’ям та номінацією на Grammy, стануть першими, хто створить на основі “Звуків Чорнобиля” саундтрек до діджитал-скульптури ARTEFACT, що 22 листопада активується на один день у Чорнобилі та за допомогою штучного інтелекту спілкуватиметься з користувачами. Протягом місяця бібліотеку семпілв буде викладено у відкритий доступ на одному з провідних світових музичних сервісів.

Щоб відвідати цей унікальний простір та презентацію, будь ласка, зареєструйтесь за посиланням. Після отримання підтвердження чекаємо на вас 16 листопада о 18:00 за адресою: Львівська площа, 8.

Дізнатись більше про простір SAMSKARA та купити квиток на будь-який інший день можна на сайті: https://samskara.com.ua

Про ARTEFACT:

Головна ідея міжнародного культурно-соціального проекту ARTEFACT – закликати до свідомого споживання та розповсюдження інформації. Сьогодні через загальне перенасичення інформаційного простору, засилля фейків та постправди для кожного другого слабка медіаграмотність стає найважливішою проблемою. Активація ARTEFACTу у зоні відчуження має привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми.

Проект реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства культури України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

Детальніше про ARTEFACT: http://artefact.live

Детальніше про бібліотеку “Звуки Чорнобиля”: http://artefact.live/?p=761

З питаннь акредитації звертайтесь на пошту pr@artefact.live

Детальна інформація за телефоном: +38 067 500 73 86 (Тетяна).