Нідерланди виділять Україні 1,2 млрд євро: на що їх витратять, - Reuters

Частину допомоги буде призначено для термінового ремонту української енергетичної інфраструктури.

Уряд Нідерландів оголосив, що протягом наступних трьох років надасть Україні 1,2 млрд євро (1,3 млрд доларів) невійськової допомоги. Рішення ухвалили за кілька годин до візиту президента України Володимира Зеленського до Гааги, пише Reuters.

Нідерландський уряд пообіцяв виділити 380 млн євро на допомогу у відновленні України наступного року, а також приблизно по 410 млн євро у 2028 та 2029 роках.

Частину коштів спрямують до фондів, які підтримують нідерландські компанії та готові інвестувати у відновлення України.

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Решту допомоги призначено для термінового ремонту української енергетичної інфраструктури та постачання обладнання для української промисловості.

У агентстві зазначили, що Зеленський прибуде до Нідерландів у середу вдень. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Робом Єттеном та іншими членами уряду, після чого відвідає короля Віллема-Олександра.

Фінансова допомога Україні - останні новини

За даними Welt, Угорщина, Чехія та Словаччина не хочуть гарантувати новий кредит ЄС для України. Вони вимагають звільнити їх від участі в його фінансовому забезпеченні. У німецьких дипломатичних колах цю вимогу різко критикують.

ЄС готується переконати Канаду та Велику Британію збільшити обсяг фінансової підтримки України.

Газета Financial Times писала, що Брюссель тисне на партнерів з "Великої сімки", щоб ті виділили кошти для України на наступний рік, аби компенсувати очікуване скорочення допомоги з боку країн, що не входять до ЄС.

Згідно з прогнозом Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, союзники Києва, що не входять до ЄС, на даний момент пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що менше, ніж 19 млрд євро у 2026 році.

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