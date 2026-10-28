Зеленський пояснив, у чому розходяться погляди України та Трампа щодо завершення війни

У деяких питаннях США та Україна мають різні погляди на війну в Україні, наголосив президент.

Україна та президент США Дональд Трамп на одному боці в питанні необхідності завершувати війну. Однак сторони бачать різні інструменти для досягнення цієї мети. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun.

"Моя філософія в тому, що Путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", – заявив Зеленський.

Він заявив, що США можуть обговорювати з РФ низку питань, враховуючи проблеми глобальної безпеки у світі.

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"Але ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях Президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – додав Зеленський.

Що цьому передувало

Раніше Зеленський назвав "економічним шлюбом" рішення США почати купувати дизельне паливо у Росії. Президент також наголосив на тому, що надалі Вашингтон може робити й інші кроки зі зняття санкцій з РФ. Зокрема, це може стосуватися добрива, газу, заморожених активів, а також тих чи інших російських посадовців.

Також Зеленський заявив про те, що РФ хоче отримати й свої гарантії безпеки після завершення війни. За словами президента, вони стосуються не лише можливостей України завдавати ударів по Росії, а й більш глобальних питань, як зміну безпекового формату в Європі та у світі.

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