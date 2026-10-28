Гутерреш призначив росіянина на посаду помічника генсека ООН: за що він відповідатиме

Йдеться про дипломата Глєба Дєсятнікова.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив громадянина Росії Глєба Дєсятнікова своїм помічником з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій (ДМО). Про це повідомила пресслужба організації.

У відомстві розповіли, що росіянин має 35 років досвіду у сфері міжнародних відносин, політичних питань та проблем безпеки, який нібито набув під час роботи в урядових структурах, у сфері багатосторонньої дипломатії та "в регіонах, що постраждали від конфліктів".

Також відомо, що з 2018 року Дєсятніков був послом РФ у Йорданії, а до цього вісім років працював заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ РФ.

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У пресслужбі ООН додали, що росіянин був й старшим радником з питань Близького Сходу та Північної Африки у Постійному представництві Росії при ООН у Нью-Йорку, начальником відділу з питань Іраку та Йорданії у МЗС. Крім того, він працював у російському посольстві в Йорданії. Також Дєсятніков з 1994 по 1997 рік декілька разів відряджався до Спеціальної комісії ООН з Іраку.

"Дєсятніков має ступінь магістра з міжнародних відносин, яку здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГІМО). Окрім рідної російської мови, Дєсятніков вільно володіє англійською та арабською мовами", - зазначили у повідомленні.

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Раніше в ООН визнали удари РФ по енергетиці України воєнним злочином. У звіті йдеться про те, що ці атаки "були здійснені умисно" і відповідали "державній політиці Росії, спрямованій на позбавлення цивільного населення необхідних енергоресурсів та заподіяння страждань".

"Російські командири, які віддавали накази про ці атаки, знали, що об’єкти теплопостачання, на які вони націлювалися, були незамінними для цивільного населення, зокрема взимку", – зазначається у звіті, який подається до Генеральної Асамблеї ООН.

Також в організації спрогнозували, що цієї зими ще мільйони українців можуть стати біженцями. Зокрема після зниження температури багато сімей зіткнуться з труднощами щодо забезпечення надійного опалення, електропостачання та водопостачання.

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