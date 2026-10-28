Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': курс валют на 28 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 28 жовтня, зріс на 10 копійок і становить 45,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,40 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,35 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4595 грн. 100 євро обійдуться у 5140 грн.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився без змін і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і становить 51,28 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 28 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,60 гривні за долар. Тобто вітчизняна валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 жовтня - 45,54 гривні за долар).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках 28 жовтня зріс на 10 копійок і складає 46,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 45,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 3 копійки і становить 51,43 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,69 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: