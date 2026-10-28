80% українців підтримують продовження ударів по НПЗ навіть якщо США обмежать підтримку, – КМІС

Також більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

80% українців вважають, що Силам оборони варто все одно продовжувати удари по російських НПЗ, навіть якщо США припинять чи обмежать допомогу Києву. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Натомість 11% вважають, що такі удари краще припинити навіть у випадку, якщо РФ продовжить атакувати українську енергетику та цивільні обʼєкти. Ще 8% респондентів заявили, що їм складно відповісти на це питання.

У цьому опитуванні у людей також запитали про те, як довго вони готові терпіти війну в Україні. 63% респондентів заявили, що можуть це робити стільки, скільки буде потрібно. Решта дали такі відповіді:

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5% готові терпіти війну протягом року;

21% протягом кількох місяців – до пів року;

11% складно відповісти на це питання.

Автори опитування також відзначають, що попри постійні обстріли, кількість киян, готових терпіти війну стільки, скільки потрібно, лише зросла. Якщо у квітні 2026 таких був 61%, то вже у жовтні цей показник зріс до 76%.

Інші опитування щодо війни в Україні

Раніше опитування КМІС продемонструвало, що 41% опитаних вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки для України. Натомість 35% підтримують таку ідею, хоч і називають це рішення складним.

Зауважимо, що попереднє опитування КМІС показувало, що 62% українців готові терпіти війну проти РФ стільки ж, скільки потрібно. Тоді як 23% були готові терпіти війну протягом кількох місяців – до пів року. Відповідно, попри посилення російських атак по цивільній інфраструктурі, кількість готових терпіти війну стільки, скільки потрібно, лише зросла.

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