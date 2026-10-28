Один із ключових союзників РФ збільшив експорт зброї в Європу на 1600%, – Bloomberg

Головною причиною стало зростання попиту на боєприпаси.

За період повномасштабної війни РФ проти України Індія збільшила експорт зброї до європейських країн, які підтримують Україну у війні проти Росії, на 1600%. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, з 2023 року Індія продала Європі боєприпасів на суму щонайменше 872 мільйони доларів. Для порівняння, за чотири роки напередодні повномасштабної війни обсяг такого експорту складав лише 49,2 мільйона доларів.

Журналісти відзначають, що ключовою причиною цього зростання є збільшення попиту на озброєння з боку європейських держав, які з 2022 року почали активно поповнювати власні арсенали та мобілізувати ресурси для військової допомоги Україні. Найбільше попит зріс на артилерійські снаряди та метальні заряди.

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Видання пише, що зростання експорту озброєння відповідає політиці чинного премʼєра Індії Нарендри Моді, який хоче розвивати власний ВПК та зменшувати залежність від імпортної зброї. Водночас це суперечить інтересам Росії, яка є давнім стратегічним партнером Індії. Москва з часів Холодної війни лишається ключовим постачальником зброї для Індії. Зокрема більшість індійської військової авіації має російське походження. Також з 2022 року Нью-Делі став одним з найбільших покупців російської нафти.

"Росія створила ринковий попит, на який реагують індійські оборонні компанії. У певному сенсі це бізнес-рішення – долари та центи мають сенс", – цитує видання Волтера Ладвіга, політолога Королівського коледжу Лондона, який спеціалізується на оборонній політиці Південної Азії.

Співпраця РФ та Індії: що відомо

Раніше видання Defense Express повідомляло про те, що РФ планує поставити Індії 85 пасажирських літаків Іл-114-300. Однак, відзначили експерти, їх неможливо повноцінно експлуатувати в кліматичних умовах цієї країни.

Тим часом Sourth China Morning Post раніше відзначало, що Індія посилила спроби досягнути миру в Україні. На думку видання, це повʼязано з тим, що витрати Нью-Делі через цю війну продовжують зростати. Зокрема через атаки РФ по індійських підприємствах в Україні.

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