Польська Pepco відкриває перші три магазини в Україні вже цього тижня: названо локації

Робота магазинів буде обмежена з безпекових міркувань.

В середу, 28 жовтня, польська мережа Pepco відкриває свій перший магазин в Києві в ТРЦ Respublika Park. В п'ятницю, 30 жовтня, ще два магазини запрацюють в столичних Retroville та Dream Yellow. Про це повідомила директорка з персоналу українського підрозділу Pepco Марина Попова.

"Безпека наших клієнтів і колег завжди на першому місці. Наші магазини працюватимуть лише тоді, коли це дозволяє ситуація з безпекою, закриваючись під час будь-якого сповіщення про повітряну тривогу і відкриваючись, коли стане безпечно", – зауважує Попова.

Pepco – польська мережа магазинів-дискаунтерів, яка спеціалізується на продажу одягу для всієї родини, товарів для дому, декору, іграшок та сезонних товарів.

Відео дня

Pepco працює по всій Європі і щомісяця обслуговує близько 36 мільйонів покупців у понад 4 000 магазинах в 19 країнах. Україна стане 20-м ринком, на якому працюватиме мережа.

Відкриття Pepco в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, що площа магазину Pepco в ТРЦ Respublika Park становитиме майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – близько 600 кв. м. Асортимент магазинів включатиме одяг, товари для дому, товари для дітей, іграшки тощо.

Влітку Pepco повідомляла про плани розпочати роботу в Україні наприкінці жовтня місяця, тож відкриття проходить за попереднім графіком. Наступними після Києва мають відкритися магазини в Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.

Вас також можуть зацікавити новини: