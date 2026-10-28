Екснардепа-зрадника, який втік до Росії, затримали на кордоні Швеції, ЗМІ

Мова йде про Дмитра Святаша, який вирішив приїхати до Швеції на концерт одного з легендарних світових музикантів.

Колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша затримали у Швеції, куди від приїхав із Росії.

Про це повідомляє шведське видання Expressen. "Колишнього українського політика, засудженого до 12 років позбавлення волі в Україні, заарештувала поліція Швеції. 55-річний Дмитро Святаш був одним із найбагатших людей України, але втік до Росії. Зараз він перебуває під вартою шведської міграційної ради", – сказано в повідомленні.

За даними ЗМІ, від прибув у Швецію з Росії відвідати концерт американського музиканта Стіві Вандера.

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Зазначається, що на паспортному контролі Святаша затримала прикордонна поліція. Колишній політик має громадянство як Росії, так і України, але, за даними журналістів, він пред'явив саме український паспорт на прикордонному контролі.

Офіційною причиною заборони на в'їзд, за словами адвоката Святаша, стало "рішення Польщі про заборону на повторний в'їзд у вересні 2026 року, яке було внесене до спільної бази даних країн Шенгенської зони", але захисник вважає, що "це політично вмотивовано".

Справа Дмитра Святаша

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році народного депутата IV-VIII скликань Верховної Ради засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за заклики до зміни кордонів України, легалізацію майна та шахрайство на 2,2 млрд грн.

Такі дії, за інформацією слідства, здійснював колишній нардеп, який був членом фракції "Партії регіонів" і який розглядався Росії як потенційний "гауляйтер" Харківщини Дмитро Святаш.

Зазначалося, що Святаш також виправдовував збройну агресію РФ.

Під час судового розгляду за відсутності обвинуваченого, але за участі захисника за договором, прокурор довів, що засуджений, який з 2019 року перебуває на території Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації її території та заклики, адресовані мешканцям тимчасово окупованих території, здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

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