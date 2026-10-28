Рада у першому читанні прийняла держбюджет на 2027 рік

Серед іншого депутати підтримали заборону фінансування програми "Національний кешбек".

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення підтримали 239 депутатів.

У межах розгляду документу депутати підтримали низку правок. Зокрема, було прийнято правку про підвищення зарплат військовим у бюджеті на 2027 рік.

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Також депутати підтримали заборону фінансування програми "Національний кешбек". Народні депутати також проголосували за передбачення спрямування додаткових 315 млн грн на забезпечення Збройних сил України за рахунок скорочення видатків на фінансування політичних партій.

Крім того, депутати підтримали виділення додаткових 150 млн грн на закупівлю ліків від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань. Джерелом фінансування визначено резервний фонд.

При цьому депутати не підтримали правку, згідно якої з 2027 року зарплата в органах влади, місцевому самоврядуванні та бюджетних установах не може перевищувати 80 тис. грн на місяць.

Бюджет-2027 – останні новини

15 вересня уряд схвалив проєкт закону про Державний бюджет на наступний рік. 16 вересня документ був представлений у парламенті. Документ передбачає зростання доходів на 8,7%, порівняно з 2026 роком - до 5 трлн 648 млрд гривень. Видатки плануюються на рівні 7 трлн 272 млрд гривень, що на 13,5% більше, ніж у поточному році. Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році складатиме 52,6 млрд доларів.

Проєкт державного бюджету також передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у межах 10% - до 9 546 грн та 3 559 грн відповідно.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що до наповнення дохідної частини проєкту державного бюджету на 2027 рік є великі питання. Економіст не впевнений, що західні партнери зможуть покрити різке збільшення видатків.

27 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2027 році пріоритетними видатками залишатимуться безпека й оборона. За його словами, під час підготовки документа народні депутати подали понад п'ять тисяч поправок.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що для врахування всіх поданих поправок знадобилося б додатково 13,5 трлн грн. Вона відмітила, що ця цифра дорівнює майже двом річним бюджетам країни.