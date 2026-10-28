Росіяни вдарили по Харкову: спалахнула масштабна пожежа, серед поранених є дитина (фото)

Під загрозою повторних ударів рятувальники разом з іншими службами ліквідовують наслідки.

Внаслідок російського удару по Харкову поранення дістали 5 осіб, серед яких 4-річна дитина.

Про це повідомила ДСНС. "Уночі росіяни вдарили реактивним дроном по Основ’янському району міста. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м – горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі", - деталізували рятувальники.

Зазначається, що під загрозою повторних ударів рятувальники разом з іншими службами ліквідовують наслідки.

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Удари по Харкову

Російські війська продовжують атакувати Харків ракетами, безпілотниками та керованими авіабомбами. Унаслідок ударів пошкоджуються житлові будинки, комерційні об’єкти та цивільна інфраструктура, є загиблі й поранені.

26 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова. За даними міської влади, загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі.

А 22 жовтня військові армії РФ завдали удару по ринку у місті Лозова на Харківщині, внаслідок чого загинули люди. Місцева влада повіфдомляла про двох загиблих людей і 11 постраждалих.

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