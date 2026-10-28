'Економічний шлюб' із Росією: Зеленський пояснив, чим він може обернутися для США

Цей "шлюб" навряд буде вигідний для Вашингтону у довготривалій перспективі, наголосив президент.

Дизельна угода відкриває для РФ можливість наступних подібних кроків від США. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було – зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера Росії. Енергоресурси є частиною пропозиції Росії", – розповів лідер.

Він додав, що РФ розуміє масштаби наявних у них природніх ресурсів та має вертикальне управління всім цим. Тому вони можуть запропонувати Вашингтону своєрідний "економічний шлюб".

Відео дня

Навряд такий "шлюб" може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди", – наголосив президент.

Зменшення тиску на РФ: що відомо

Раніше видання The New York Times повідомляло про те, що США можуть скасувати санкції з Російського фонду прямих інвестицій. Відзначається, що РФ наполягала на цьому кроці під час переговорів про постачання дизельного палива до США. Один з американських посадовців підтвердив те, що Трамп розглядає таку можливість.

Тим часом The Financial Times повідомляє про те, що Вашингтон та Москва обговорюють можливість повернення американських компаній на російський нафтовий ринок. Зокрема країни після завершення війни планують відновити підприємство американських і російських нафтових компаній біля берегів Сахаліну.

Вас також можуть зацікавити новини: