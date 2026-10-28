Зеленський відповів, чи пропонують США демілітаризовану зону на Донбасі

Це питання порушувалося ще під час обговорення 28-пунктного плану Трампа про завершення війни в Україні.

Росія повʼязує питання територій із закінченням війни і гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Наші партнери не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що це для нас червона лінія. Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає", – розповів Зеленський.

Водночас президент додав, що США пропонували створення демілітаризованої зони на Донбасі, як одну з альтернативних пропозицій у своєму 28-пунктному плані рік тому. Після цього за словами президента, це по-різному обговорювалося в різних документах.

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"Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі "land swaps"? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидва боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося", – додав Зеленський.

Президент відзначив, що це питання знову почали обговорювати під час підписання дизельної угоди з РФ. Однак зараз, за словами президента, сторони не рухаються далі в цьому питанні.

"Ми готові обговорювати питання територій, тому що росіяни постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного", – наголосив Зеленський.

Територіальні питання на переговорах: що відомо

Раніше видання The Economist повідомляло, що в новому мирному плані, який пропонує Вашингтон, йдеться про створення демілітаризованої зони на Донбасі. Видання не повідомляє, хто саме має контролювати ті чи інші території, на які претендує як Київ, так і Москва. Водночас, за даними журналістів, цей договір вимагатиме від України офіційно відмовитися від НАТО.

Тим часом Зеленський раніше заявив, що питання територій – це червона лінія для України, яку можна обговорювати виключно на зустрічі лідерів. Також президент зазначив. що це питання Вашингтон порушує часто, зокрема пропонується обмін територій між Україною та РФ.

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