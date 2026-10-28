Рада прийняла закон про 'дропи': як це змінить життя українців

Документ спрямований проти кол-центрів та інтернет-шахрайства.

Парламент України 270 голосами ухвалив в другому читанні та в цілому законопроект №16013, так званий закон про "дропи". Закон має захистити громадян та їхні кошти від незаконних дій з платіжними інструментами та банківськими рахунками.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за незаконні операції з платіжними інструментами та участь у так званих "дроп-схемах".

У разі підпису документу президентом Володимиром Зеленським, кримінальна відповідальність буде запроваджена за передачу, одержання, придбання, зберігання платіжних інструментів, банківських карток, доступу до рахунків чи електронних гаманців з метою їхнього використання у злочинних схемах (шахрайство, кол-центри, легалізація коштів тощо).

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Зокрема передбачено наступні штрафи та покарання:

за базове правопорушення – штраф від 5 100 до 17 000 грн;

за організацію або скупку платіжних інструментів – штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до 2 років;

за повторні дії або змову групи осіб – обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років або більше.

Посилення банківського контролю – останні новини

В Україні доволі розповсюдженою стала практика дропінгу. Дропами називають фізичних осіб, які за незначну плату передають свою картку в оренду, і інша особа на власний розсуд, в протизаконний спосіб використовує цю картку. Зазвичай дропами стають люди з низьким рівнем доходу та інформаційної грамотності.

Для переказу грошей з власної банківської картки на сторонню деяким українцям потрібно пройти кілька рівнів верифікації, включаючи розмову з банківським співробітником. Подібні перевірки чекають на тих громадян, з банківських карток яких здійснюють невластиві їм операції.

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