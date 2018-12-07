11 грудня, у вівторок, Благодійний фонд «Повернись живим» в Дніпрі презентує благодійний арт-календар.

Час проведення: 12:00

Місце проведення: Музей АТО (проспект Дмитра Яворницького, 16, м.Дніпро)

Фонд «Повернись живим» щороку презентує благодійні календарі, мета яких зібрати кошти для допомоги українській армії. Ви можете пам’ятати календар «Кіборги 2015», який став культовим і розлетівся тисячами екземплярів по усьому світу, або зухвалий сюрреалістичний календар про військову їжу, який Фонд презентував в минулому році.

Цього ж року «Повернись живим» через художні образи вирішив показати феномен військових неологізмів та вплив війни на мову. Саме тому календар на наступний рік було зроблено у форматі словника, що включає візуалізовані образи слів, які використовують українські військові.

«Коли в країні починається війна, то так чи інакше вона проникає у всі сфери життя, навіть у мову. Від неї неможливо сховатися. Але їй можна протистояти, підтримуючи свою армію. Це ми хотіли донести своїм новим календарем» – наголошує засновник Фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Спікери заходу:

Віталій Дейнега, засновник Благодійного фонду «Повернись живим»,

Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської ОДА, бізнесмен,

Олександр Ком'яхов, художник-ілюстратор,

Олексій Новіков, креативний директор Благодійного фонду «Повернись живим»,

представник 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Усі благодійні внески за календарі будуть використані для закупівлі тепловізійної техніки для українських військових. Перший тепловізор, куплений за кошти з предзамовлень, передадуть військовим безпосередньо на прес-конференції.

Додаткова інформація за телефоном: (066) 987 99 50