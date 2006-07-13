У ДТП в Керчі постраждало 12 людей

У Керчі сьогодні близько 6.00 маршрутне таксі врізалося в дерево, внаслідок чого постраждали 12 чоловік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, автомобіль «Газель» виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в тополю на узбіччі. Пасажири і водій самостійно покинули салон маршруту.

Водій пояснив те, що сталося "раптовим помутнінням в очах". "Що стало причиною дивної поведінки автомобіля, встановить слідство. Те, що в ДТП немає загиблих і серйозно потерпілих – дуже великий успіх. Повезло, що на дорозі в таку ранню годину було небагато автомобілів і ніхто не їхав у цей момент по зустрічній смузі", – зазначили в прес-службі.

Усі постраждалі були доставлені в лікарню з різними травмами. Після обстеження на лікуванні залишилися троє потерпілих з забоями і гематомами. У водія вивих лівого плеча, забій грудної клітки і струс головного мозку.