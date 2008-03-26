У Росії всіх громадян призовного віку прирівняють до умовно засуджених

Хлопці призовного віку в РФ повинні будуть повідомляти у військкомати про від`їзд з місця проживання більш ніж на 15 діб... Таким чином хочуть легалізувати практику, коли на вулиці відловлюють хлопців, привозять їх у найближчий військкомат – і в Чечню. З форуму Молоді люди призовного віку в Російській Федерації повинні будуть повідомляти у військкомати про від`їзд з місця проживання більш ніж на 15 діб. Інакше проти них будуть вживатися адміністративні заходи. Як пишуть у понеділок "Новые Известия", у п`ятницю Держдума прийняла відповідний законопроект в другому читанні.

Закон дозволить військовим комісаріатам здійснювати військовий облік не лише за місцем проживання громадянина, який перебуває на обліку, але і за місцем його перебування, якщо він приїхав туди більш ніж на три місяці.

"Це нововведення не передбачає, що людину поставлять на новий облік. Хлопець, який, скажімо, поїхав кудись у тривале відрядження, там повинен буде прийти в місцевий військкомат і просто повідомити, де він знаходиться. Особливо важливо це буде під час призовної кампанії, коли військовим необхідно знати, хто і де знаходиться. А то дуже багато вони бігають за призовниками і не можуть їх знайти", – говорить депутат Держдуми Віктор Ілюхін.

Тим часом, за словами відповідального секретаря Комітету солдатських матерів Валентини Мельникової, відразу піти у військкомат громадянин не зможе, спочатку він повинен реєструватися за місцем перебування в міграційній службі. Проте навряд чи хтось буде це робити, якщо просто поїхав на літо в гості до родичів. "Воєнком не має права прийняти людину з вулиці без документа, в якому вказано, що він перебуває за такою-то адресою. Можливо, просто хочуть легалізувати практику, коли на вулиці відловлюють хлопців, привозять їх у найближчий військкомат, і швиденько забирають у військо", – сказала Мельникова.

За словами депутата Ілюхіна, якщо призовники не будуть приходити і повідомляти про своє місце перебування, "не виключено, що буде передбачене адміністративне покарання".

За словами Валентини Мельникової, подібна міра фактично прирівняє людей призовного віку до умовно засуджених або достроково звільнених з місць позбавлення волі. "Тільки ця категорія громадян Росії обмежена в правах і не має права кудись виїхати, не поінформувавши владу. Ось і молоді люди, навіть з відстроченням від армії, як підслідні житимуть "з підпискою про невиїзд", а вони ж нічого не зробили", – резюмувала Мельникова.

З форуму: прислав “internet”