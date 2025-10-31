Будівництво Великого Єгипетського музею обійшлося в 1 млрд доларів.

Уже цієї суботи, 1 листопада 2025 року, свої двері для туристів нарешті відкриє Великий Єгипетський музей (Grand Egyptian Museum) – грандіозний проєкт, будівництво якого тривало понад 20 років.

Як пише The Guardian, величезна пам'ятка вартістю 1 млрд доларів, також відома як Музей Гізи, позиціонується як найбільший у світі археологічний об'єкт, присвячений одній цивілізації.

Музей розташований трохи більше ніж за кілометр від пірамід Гізи, займаючи площу 470 тисяч квадратних метрів. Уперше комплекс було анонсовано ще 1992 року, але його будівництво почалося тільки 2005 року. При цьому деякі приміщення музею були відкриті в тестовому режимі восени 2024 року.

У Великому Єгипетському музеї розміщено понад 50 тисяч експонатів, включно з 83-тонним колосом Рамсеса II віком 3200 років і 4500-літнім човном фараона Хеопса, якому приписують будівництво пірамід.

Комплекс охоплює 24 тисячі квадратних метрів постійної експозиції, а також дитячий музей, конференц-зали, освітні установи, торговельну зону і великий центр консервації. У 12 основних галереях, що відкрилися минулого року, експонуються старожитності, що охоплюють період від доісторичних часів до римської епохи.

Багато артефактів було перевезено сюди з Єгипетського музею в Каїрі. Ще частину було нещодавно виявлено на стародавніх кладовищах, зокрема в некрополі Саккара, ще одному комплексі пірамід і гробниць приблизно за 22 кілометри на південь від музею.

Як розповів журналістам генеральний директор музею Ахмед Гонейм, зали оснащені передовими технологіями і демонструють мультимедійні презентації, включно з шоу в форматі змішаного реаліті-шоу, щоб об'єднати позачасову спадщину з творчістю XXI століття для нових поколінь.

Урочисте відкриття музею кілька разів відкладали, востаннє в липні через конфлікти на Близькому Сході, включно з кризою в секторі Газа. Очікується, що на церемонії відкриття будуть присутні світові лідери і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Перед відкриттям, як повідомляється, біля пірамід Гізи, які тепер з'єднуються з музеєм новим переходом, запустять феєрверки.

Комплекс є частиною масштабного інфраструктурного проєкту в Єгипті, який охоплює будівництво метро і відкриття аеропорту для залучення ще більшої кількості туристів.

Згідно з офіційними даними, у 2024 році Єгипет відвідали рекордні 15,7 мільйона осіб, і уряд має намір подвоїти цю кількість до 2032 року.

Відкриття музею також пов'язане з питаннями про збереження артефактів у Єгипті. Тільки за останні тижні було вкрадено одразу два артефакти, зокрема 3000-річний золотий браслет фараона, викрадений із консерваційної лабораторії одного з музеїв Каїра. Крім того, під час Арабської весни мародери розграбували деякі археологічні пам'ятки, що призвело до втрати кількох артефактів.

