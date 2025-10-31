За даними науковців, чисельність обережних цих птахів у заповіднику становить близько 15-18 пар.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці зафіксували журавля сірого – дуже обережного птаха, до якого підібратися вкрай важко. Дослідники називають його "обережним господарем боліт".

Про це повідомили у заповіднику та оприлюднили цікаві кадри з фотопасток.

"Під час вивчення місць гніздування журавля сірого дослідники постійно працюють на водно-болотних угіддях, адже саме там ці величні птахи будують гнізда й виховують пташенят.

Інколи трапляються й незвичайні зустрічі журавлів у лісах, коли дорослі птахи водять молодь. Такі моменти фіксують не лише під час польових спостережень, а й за допомогою фотопасток", - розповіли у заповіднику.

За словами науковців, точна чисельність гніздової популяції журавлів у Чорнобильському заповіднику поки що невідома, проте, за оцінками, вона становить близько 15-18 пар. "Надзвичайна обережність журавлів ускладнює проведення повноцінних обліків - саме тому кожна зустріч із цими птахами є справжньою подією для наших дослідників", - йдеться у повідомленні.

Журавель сірий: що треба знати

Журавель сірий – великий птах. Довжина тіла - 100-130 см, вага може перевищувати 6 кг, розмах крил - 180-240 см. Має гучний трубний пронизливий крик, який можна почути на значній відстані. Мешкає в Європі й Азії, та є третім за чисельністю видом родини журавлевих. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом.

Чисельність в Європі оцінена в 74-110 тис. пар, в Україні гніздиться імовірно, від 500-600 до 700-850 пар. Причинами зміни чисельності є скорочення площі боліт внаслідок осушування. Посилення фактора непокоєння та винищування птахів людиною, використання пестицидів.

Місця перебування журавля сірого - важкоприступні, частіше лісові, болота в долинах річок та навколо великих озер. Він моногамний, пари постійні. Гнізда робить зі стебел, листя, шматочків торфу, моху та влаштовує "домівки" на сухому місці серед болота (на купині або дернині), частіше на межі лісу і болота. У кладці 1-3 яйця. Живиться переважно рослинною їжею (зелені частини рослин, насіння злаків, ягоди брусниці, журавлини), а також комахами, молюсками, дрібними хребетними тощо.

Охороняється Боннською та Бернською конвенціями. Включений до Червоної книги України.

Інші унікальні птахи в заповідних зонах

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного птаха – лелеку чорного, який потрапив в об’єктив фотопастки. Ці птахи надзвичайно обережні, тому навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні кадри. Відомо, що у заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки.

