Внаслідок цього вибуху постраждали п’ятеро працівників відділення пошти та фахівці митної служби.

Затримано чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє поліція столиці.

Зазначається, що 30 жовтня у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух, постраждало п’ятеро працівників відділення пошти та фахівці митної служби.

В повідомленні сказано, що під час огляду місця події було виявлено рештки снаряду.

Відео дня

"Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами", - зазначають в поліції.

Підозрюваного затримано в Тернополі, а під час обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив через поштові відправлення", - зазначають в поліції

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Укрпошта - новини

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2025 року Державна компанія "Укрпошта" виставила у продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині ХХ століття для охорони.

Пресслужба поштового оператора зазначала, що у продажу лімітована серія демілітаризованих й позначених як макети зразків револьверів системи Нагана 1929 –1945 рр. і пістолетів ТТ 1936–1954 рр. випуску. Кількість обмежена - лише по 50 екземплярів.

Вас також можуть зацікавити новини: