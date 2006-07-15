Путін показав Бушеві свій ”Запорожець” (фото)

15:14, 15 липня 2006
Разное
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Президенти оглянули машину зовні і зазирнули в салон

У Стрельні під Санкт-Петербургом почалася неформальна зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом США Джорджем Бушем. Зустрівши колегу, Путін показав йому свою першу машину - "Запорожець", випущений майже 30 років тому. Президенти оглянули автомобіль зовні і зазирнули в салон, але їздити не стали.

Лента.ру

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