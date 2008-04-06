Буш подякував Путіну за вечерю (меню)

Президент США Джордж Буш назвав голову російської держави Володимира Путіна сильним лідером, який не боїться висловити свою думку.

Джордж Буш на зустрічі з Путіном в сочинській резиденції президента РФ зазначив, що це остання їх зустріч як президентів.

"Ми багато зустрічалися останні роки. Я поважаю Вас. Ви сильний лідер, не боїтеся точно висловити, що хочете", - сказав Буш.

Він подякував Путіну за вечерю і виставу, яку йому показали напередодні.

"Велике спасибі. Я дуже вдячний за вечерю, яку Ви влаштували вчора. Величезне дякую за виставу", - сказав президент США.

Напередодні під час вечері, що проходила в неформальній обстановці, президентам була показана велика концертна програма. Зокрема, виступили Кубанський козачий хор і танцювальний ансамбль.

Президент Росії додав, що йому дуже приємно, що Буш прийняв запрошення відвідати Сочі.

Як повідомила в неділю російська служба Бі-бі-сі з посиланням на прес-секретаря Білого дому Дану Періно, обстановка під час неформального обіду була "теплою і сприятливою".

За обідом подавалися філе дичини з маринованими грибами під малиновим соусом і овочевим салатом, млинці з червоною ікрою і фореллю, теляча вирізка із запеченою картоплею під соусом з порічки, кулебяка з лососем і м`ясом королівського краба, а також ягідний пиріг з морозивом