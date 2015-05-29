Інвестиційний форум: «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток»

Дата, час: 3 червня 2015 року, 13-00

Початок реєстрації: 12-30

Місце проведення: м.Одеса, вул.Пушкінська 15, готель «Брістоль»

Програма передбачає:

• Вітальне слово Міністра інфраструктури А.Пивоварського

• Презентація інвестиційної стратегії розвитку Іллічівського порту – Ю.Крук (ДП «ІМТП»), представник ЕY

• Організаційно-правова форма державно-приватного партнерства – О.Кіфак (ЮФ «АНК»)

• Обговорення експертами ринку стратегії розвитку Іллічівського порту

До участі запрошені: Міністерство інфраструктури України, Комітет транспорту і зв’язку Верховної Ради та інші органи влади, ЕБРР, EY, Делойт, експерти морської галузі, профспілки, профільні асоціації, федерації та союзи, представники компаній Портінвест, Арселор Міттал, Метінвест,Mерск, СМА CGM, Каргілл, Кернел, Креатив,Суфле, Укрфері, Фіскестранд та інші провідні компанії.

Після конференції всі учасники запрошуються на оглядову екскурсію до Іллічівського морського торговельного порту.

Акредитація та додаткова інформація по телефону:

Руслана Приходько +38 (063) 578-70-20