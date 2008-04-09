Черновецький: хабарництво при Луценку зросло в десятки разів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ надішле листа Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ з проханням повернути евакуатори на вулиці Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Евакуатори – це не особиста примха мера Києва, а лише один зі шляхів розвантаження вулиць столиці від заторів. Нахабство несумлінних водіїв повинно бути покараним. І необачне рішення про заборону евакуаторів уже показало, наскільки міські дороги виявилися перевантажені безконтрольно покинутими на узбіччях машинами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва підкреслив, що в ситуації, яка склалася, безпосередньо винним є міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який, “ганяючись за дешевою популярністю у порушників, знехтував інтересами десятків тисяч автомобілістів”.

«Структура ДАІ від ЛУЦЕНКА – це система хабарництва і правопорушень. Рішення Президента України про звільнення начальника ДАІ було правильним, оскільки хабарництво в органах при ЛУЦЕНКОВІ зросло в десятки разів. Це ганьба для країни, коли тисячі хабарників у погонах компрометують правоохоронні органи в очах власних громадян та іноземців, які починають з острахом ставитися до інвестування в Україну», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України 11 березня скасувало наказ від 18 грудня 2007 року № 83/167 «Про порядок застосування заходів впливу до водіїв, що порушили Правила дорожнього руху та встановлені у м.Києві Правила благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м.Києві”.

Директор КП “Київтранспарксервіс” Олена ПОЛІЩУК заявляла, що рішення про заборону евакуації автомобілів буде оскаржено.