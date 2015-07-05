Заупокійна молитва на річницю смерті Блаженнішого Митрополита Володимира

У неділю, 5 липня 2015 року, на річницю смерті Блаженнішого Митрополита Володимира, о 8:30 в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври (вул. Лаврська, 15), відбудеться Божественна літургія та заупокійна молитва. Літургію звершує Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Опісля буде відслужена заупокійна панахида і освячення надгробного пам’ятника на місці поховання Митрополита Володимира - біля дзвіниці храму Різдва Богородиці, що на Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Запрошуємо до Києво-Печерської Лаври для звершення молитви за упокій душі Блаженнішого Володимира - Митрополита Київського і всієї України.

Контактний телефон: 255-12-04 (черговий адміністративного корпусу Київської Митрополії УПЦ).