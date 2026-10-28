У рекордному скарбниці епохи вікінгів загубилася монета, яку не знаходили вже понад 100 років.

До наших днів збереглося менше 20 монет цього видатного правителя, причому більшість із них знаходиться за межами Норвегії.

Раніше цього року любителі пошуку за допомогою приладів зробили археологічну знахідку в Норвегії, де за вилов крабів платять до 20 тисяч євро на місяць, яку можна порівняти з виявленням золотого скарбу: вони натрапили на величезну колекцію монет епохи вікінгів. Про це пише Gizmodo.

У ході подальших розкопок загальна кількість знайдених монет сягнула 5500. Серед них виявився один абсолютно унікальний екземпляр, який, можливо, був викарбуваний за часів правління однієї з знакових постатей в історії Норвегії.

Музей історії культури при Університеті Осло повідомив про виявлення монети з написом "ONLAF R+ NORMANORV", що означає "Олаф, король норвежців". На одній стороні монети зображено бюст правителя в конічному бойовому шоломі, звернений ліворуч, а на іншій - хрест і християнське славослів’я. Якщо ця інтерпретація правильна, то знахідка стане довгоочікуваним доповненням до вкрай нечисленних історичних артефактів, пов’язаних з Олафом Харальдссоном.

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За оцінкою співробітників університету, у XI столітті цей правитель справив на "політичну, релігійну та правову історію" Норвегії більший вплив, ніж будь-який інший норвезький монарх. Археолог Анне Скогсфьорд, яка брала участь у розкопках, поділилася:

"Це був абсолютно особливий момент. Я зрозуміла, що ми знайшли національний скарб".

Цікаво, що Олаф Харальдссон правив Норвегією з 1015 по 1028 рік. Як зазначають у музеї, він відіграв ключову роль у християнізації країни. За словами дослідника Свейна Гулльбекка, археолога, який бере участь у проєкті, монети, випущені в період його правління, слугували символом його влади як "християнського короля європейського рівня". Більше того, цілком імовірно, що дизайн цих монет обирав сам Олаф - можливо, він навіть був присутній під час їх карбування, додав експерт.

Однак до наших днів збереглося менше 20 монет цього видатного правителя, причому більшість із них знаходиться за межами Норвегії. Примітно й те, що востаннє монету, подібну до тієї, що була знайдена у скарбі Мерстад, виявили у 1924 році - понад 100 років тому.

Зростаючий ажіотаж

Зазначається, що тим часом у квітні цього року в Рена було виявлено скарб монет, який отримав назву "скарб із Мерстада" (Mørstad Hoard). Сама по собі перша знахідка - 19 срібних монет - вже мала величезну наукову цінність: люди, які виявили їх за допомогою металошукачів, негайно повідомили про знахідку владі. На момент, коли новина стала надбанням громадськості, скарб налічував уже 2970 монет - це стало найбільшою подібною знахідкою з 1866 року.

Через місяць, у травні, дослідницька група повідомила, що кількість монет зросла до 4772 - це більше, ніж усі раніше відомі великі скарби епохи вікінгів, разом узяті. Гулльбекк зазначив, що понад 95 % монет походять з територій сучасної Англії та Німеччини. З огляду на наявні відомості про масштабне виробництво заліза в цьому регіоні, така велика кількість монет може свідчити про обсяги торгівлі залізом у ту епоху, а також про роль Норвегії в міжнародних торговельних зв’язках. На сьогодні кількість монет збільшилася ще більше - до значних 5500. За оцінками музейних фахівців, їхня кількість може сягнути 6000.

Тримав у своїх руках

Цікаво, що монета Олафа була виявлена під час каталогізації знахідок. Вона була викарбувана в період між 1024 і 1028 роками - ближче до заходу епохи вікінгів. На обох сторонах монети видно невеликі насічки, зроблені ножем, - можливо, це свідчить про те, що вона дійсно перебувала в обігу.

Скугсфьорд розповів, що на початковому етапі, під час попереднього сортування, монету Олафа помилково віднесли до групи, випущеної англійським монархом. Можна уявити, яке захоплення відчули дослідники, коли в ході довгого й копіткого процесу розбору тисяч монет виявили цей екземпляр. Гулльбекк, описуючи характерний дизайн монет, випущених Олафом, сказав:

"Це свого роду брендинг. Цілком можливо, що саме цю монету з Мерстада колись тримав у своїх руках сам король".

За даними музею, основна частина польових розкопок завершилася наприкінці вересня. Фахівці продовжують каталогізувати монети, і, з огляду на значний обсяг скарбу, ця знахідка може виявитися лише першою з багатьох. А мешканцям Норвегії пощастило: монету епохи Олафа можна буде побачити на тимчасовій виставці в музеї - вона експонуватиметься з 20 листопада 2026 року до 28 березня 2027 року.

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