США обговорюють російські угоди з американськими компаніями в рамках переговорів щодо України, - FT

За словами джерел, Москва розглядала ці ділові угоди як стимул для президента США Дональда Трампа до нормалізації відносин із Росією до закінчення війни.

США та Росія обговорюють можливість повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у рамках ширших переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це пише газета The Financial Times.

За словами джерел, Білий дім і Кремль припустили, що після закінчення війни спільне підприємство американських і російських нафтових компаній може бути відновлено біля берегів Сахаліну.

Вони також обговорювали можливість залучення великих американських компаній до плану відновлення продажів російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба".

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За їхніми даними, спецпосланець Стів Віткофф обговорював потенційні ділові угоди з президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня.

"Представники президента Трампа обговорили економічні пропозиції з обома сторонами конфлікту, включаючи післявоєнну економічну програму, спрямовану на створення довгострокових можливостей для зростання та інвестицій в Україні, а також потенційні можливості для післявоєнної економічної співпраці з Росією. Економічні угоди будуть включені до комплексного мирного договору, який покладе край вбивствам у цій жорстокій війні, і регулюватимуться ним; остаточне рішення ще не ухвалено", - розповів американський чиновник.

Що думають у РФ

За словами джерел, Москва розглядала ці ділові угоди як стимул для президента США Дональда Трампа до нормалізації відносин з Росією до закінчення війни.

Багато з обговорюваних угод мають низькі шанси на успіх через непохитність Путіна в питанні припинення війни та побоювання американських компаній щодо повернення на російський ринок.

ExxonMobil, єдина американська компанія, що бере участь у масштабному проєкті "Сахалін-1", заявила минулого року, що веде переговори з Росією щодо компенсації за конфіскацію її 30-відсоткової частки, але не планує відновлювати діяльність у країні.

Зазначається, що серед інших пропозицій - відновлення доступу американських авіакомпаній до російського повітряного простору для транзиту та обльотів, що значно знизить витрати на паливо.

Ще одна пропозиція передбачає відновлення співпраці американських компаній з Росією у виробництві та постачанні титану, найважливішого компонента цивільних літаків. Раніше компанія Boeing мала спільне підприємство з Росією з виробництва титану, але його діяльність було призупинено після початку війни в Україні, і відтоді компанія диверсифікувала свої ланцюги постачання цього металу.

Ці ідеї, поряд з іншими, що обговорюються американськими та російськими чиновниками без прямої участі України чи Європи, ознаменували б різкий зсув у відносинах Москви із Заходом після багатьох років ізоляції.

Нинішні дискусії ґрунтуються на пропозиціях, які Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з Кирилом Дмитрієвим, спеціальним посланцем Путіна з економічних питань, під час переговорів щодо мирного плану наприкінці минулого року.

Незабаром після цього ці зусилля зайшли в глухий кут, оскільки Україна чинила опір вимогам Росії щодо територіальних поступок як попередньої умови для переговорів. Особа, обізнана з ситуацією навколо цих угод, сказала:

"План Дмитрієва полягав у тому, щоб дочекатися закінчення війни, але час минає, а війна не припиняється, тому вони вирішили рухатися вперед уже зараз".

Важливо, що хоча Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він пом’якшить свою жорстку переговорну позицію, США сподіваються досягти прогресу щодо потенційної угоди на тристоронніх переговорах з Україною в Абу-Дабі наступного місяця.

Переговори будуть зосереджені на можливих гарантіях безпеки для Росії та України після закінчення війни. Раніше США пов’язували майбутні гарантії для України з територіальними поступками, але відтоді дали зрозуміти, що не наполягатимуть на передачі Києвом територій за столом переговорів, повідомили два джерела, обізнані з ходом переговорів.

Про які угоди йдеться

США та Росія також обговорювали потенційний продаж міжнародних активів "Лукойлу" інвесторам, пов’язаним із Білим домом; пропонований проєкт щодо СПГ на Алясці за участю "Новатеку"; та відновлення поставок газу до Європи.

Білий дім і Кремль також обговорили ширшу угоду щодо пом’якшення санкцій стосовно калійних добрив та їхнього експорту через порти Балтійського моря - крок, який вимагатиме скасування санкцій з боку ЄС.

Видання пише, що ще одна потенційна ідея полягає в передачі управління Запорізькою АЕС американській компанії, яка б розподіляла енергоресурси між Україною та Росією.

Європейські дипломати неодноразово заявляли своїм американським колегам, що вони виступають проти послаблення будь-яких санкцій або укладення ділових угод з Росією до закінчення війни.

Один європейський дипломат висловив глибокий скептицизм щодо того, що економічних угод буде достатньо, щоб переконати Путіна припинити війну. Він сказав:

"Справа не в грошах. Справа в приниженні та контролі".

Колишній чиновник адміністрації Трампа заявив, що попередні спроби США схилити Росію до мирної угоди не увінчалися успіхом через Путіна.

"Переговорна команда розробила реальні пропозиції, щоб дати Росії можливість покласти край війні, але не змогла подолати параною самого Путіна. Ніщо з цього ніколи не мало шансів стати реальністю", - сказав цей чоловік.

Переговори щодо України

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між делегаціями України, Росії та США попередньо заплановані на 4 листопада. За його словами, зустріч, найімовірніше, відбудеться в Абу-Дабі.

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія не підтвердив інформацію про те, що тристоронні переговори відбудуться саме 4 листопада. За його словами, сторони досі визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у цих переговорах.

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