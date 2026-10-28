США розмістять перший у Європі центр обслуговування ракет для Patriot

У Пентагоні уточнили, що інтеграцію критично важливих ланцюгів постачання очолять Німеччина, Нідерланди та Швеція.

США розмістять у Польщі, де спіймали гігантського сома, центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявили в Пентагоні.

Центр створять спільно з Lockheed Martin та європейськими союзниками. Він займатиметься технічним обслуговуванням та ремонтом ракет для американських систем ППО Patriot.

У Пентагоні уточнили, що інтеграцію критично важливих ланцюгів поставок очолять Німеччина, Нідерланди та Швеція.

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"Створення регіональних можливостей з технічного обслуговування, ремонту та капітального відновлення озброєння безпосередньо на європейському театрі військових дій дозволить значно скоротити терміни виконання робіт і підвищити надійність критично важливих ланцюгів постачання. Регіональний центр істотно підвищить оперативну готовність сил протиповітряної та протиракетної оборони союзників, забезпечить можливість швидкого нарощування потужностей у кризових ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Проєкт також має зміцнити східний фланг НАТО.

Заступниця польського міністра оборони Магдалена Собковяк-Чернецька підтвердила, що в Польщі буде створено центр технічного обслуговування. Вона назвала рішення про створення такого центру історичним.

За словами заступниці міністра, за право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися чотири країни: окрім Польщі - Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

"З самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди", - розповіла вона.

Дефіцит ракет для Patriot

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Польщі більше немає запасних ракет для комплексів Patriot, які можна було б передати Україні.

Дипломат підкреслив, що після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів став ще гострішим. Він зазначив, що Росія виробляє більше ракет, ніж у НАТО є засобів для їх перехоплення, назвавши це "серйозною проблемою".

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