Військовий пояснив, чому Україні важко знищити російську базу безпілотників у Криму

Українські дрони завдавали ударів по аеродрому в Гвардійському, проте збитки виявилися мінімальними.

За даними українських військових, аеродром Гвардійське, розташований у центрі окупованого Росією українського півострова, вперше було виявлено як майданчик для запуску ударних дронів у березні 2025 року: зараз він використовується для нанесення ударів практично щодня. Про це пише "Радіо Свобода".

На знімку об’єкта, зробленому 11 жовтня, не видно військової авіації, проте помітно появу великої нової інфраструктури, яка, на думку спостерігачів, пов’язана із запуском безпілотників з цього аеродрому, побудованого ще за радянських часів.

Зазначається, що перетворення бази в Гвардійському викликає питання про те, чому Київ досі не зміг вивести цей об’єкт з ладу за допомогою власних ударних дронів і ракет.

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Україна неодноразово завдавала ударів по російських об’єктах зберігання та запуску безпілотників у Криму - зокрема, на мисі Чауда на південному сході півострова, а також у районі Балаклави. По аеродрому в Гвардійському українські дрони також завдавали ударів, однак збитки виявилися мінімальними.

Мешканець Криму, колишній офіцер української армії, розповів про можливі причини, через які великий комплекс для роботи з безпілотниками у Гвардійському досі не був виведений з ладу українськими силами. Він пояснив:

"На мій погляд, головна причина в тому, що операції з дронами там розкидані по різних частинах аеродрому. Майданчик для запуску знаходиться в одному місці, зона технічного обслуговування - в іншому, а склади - у третьому. Все це - відносно проста інфраструктура, яку легко відновити, до того ж деякі елементи розташовані просто під відкритим небом".

На супутниковому знімку від 11 жовтня в південно-західній частині аеродрому на відкритій місцевості можна помітити безліч неідентифікованих об’єктів, розташованих на відстані кількох метрів один від одного. Колишній офіцер Збройних сил України повідомив, що підземне сховище авіаційних боєприпасів, побудоване ще за радянських часів і розташоване приблизно за 15 кілометрів від авіабази Гвардійське, ймовірно, використовується для зберігання ударних безпілотників, що запускаються з цього аеродрому.

"Цілком можливо, що там ховають "Шахеди", - сказав він, додавши, що таку укріплену споруду, судячи з усього, "неможливо вразити навіть українськими ракетами".

За його словами, ще одна причина, через яку авіабаза "Гвардійське" може становити більш складну ціль для українських військових, полягає в її розташуванні в центрі Криму - на півострові, який зараз насичений засобами протиповітряної оборони.

На відміну від пускових майданчиків на узбережжі, до яких можна підійти з боку моря, українським безпілотникам, націленим на Гвардійське, доводиться долати близько 100 кілометрів над сушею, що значно підвищує ймовірність їхнього перехоплення.

Російські дронопорти

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація за місяць побудувала новий дронопорт "Міллерово" для запусків реактивних дронів "Герань-5" по Україні.

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