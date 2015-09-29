29 вересня в Києві відбудеться Перший всеукраїнський бізнес-форум щодо підтримки іміджу компаній та захисту прав інтелектуальної власності "Protect Your Brand!"

29 вересня у столичному клубі Atlas відбудеться Перший всеукраїнський форум з питань підтримки ділового іміджу та захисту прав інтелектуальної власності «Protect Your Brand!».

Організатор форуму: Державне підприємство «Інтелзахист» за підтримки Державної служби інтелектуальної власності України.

Під час Першого всеукраїнського форуму «Protect Your Brand!» відбудеться предметний та змістовний діалог представників влади, культурних діячів та експертів міжнародного рівня щодо законодавчої бази захисту авторських прав, міжнародного досвіду захисту прав інтелектуальної власності, нових можливостей захисту порушених прав інтелектуальної власності і недопущення недобросовісної конкуренції в бізнес сфері .

Найдосвідченіші фахівці обговорять: проблеми одержання авторської винагороди (роялті), значимість «торговельної марки» в шоу-бізнесі та ЗМІ (захист назв ЗМІ та шоу-програм шляхом реєстрації їх як торговельних марок), захист авторського права від порушення в мережі Інтернет, їх правове регулювання, судову практику та проблеми захисту авторських та суміжних прав. Окрема увага буде приділена основній загрозі ринку інтелектуальної власності, якою, завдяки розвитку цифрових технологій та глобалізацією надання послуг, стало піратство та неконтрольоване розповсюдження об’єктів інтелектуального права через інтернет-ресурси.

Програма Форуму:

10:30 -11:00 Початок роботи та реєстрація учасників.

Тема для обговорення: Право інтелектуальної власності як ефективний інструмент охорони ділового іміджу компанії

11:00-11:20 Охорона інтелектуальної власності в Україні: конкурентна перевага в умовах кризи

Спікер: Андрій Ніколаєнко, адвокат, патентний повірений, старший юрист Aequo

11:20 - 11.40 Стратегія охорони інтелектуальної власності: які об'єкти доцільно охороняти виходячи із специфіки бізнесу

Спікер: Наталія Владимирова, патентний повірений, керуючий партнер Патентно-правової фірми "Prima Veritas"

11:40-12:00 Захист прав інтелектуальної власності при виході українських компаній на зарубіжні ринки

Спікер: Марія Ортинська, патентний повірений, керуючий партнер Компанії «IPStyle»

12:00-12:20 Аспекти охорони інтелектуальної власності у фарм-бізнесі

Спікер: Наталія Лавренова,старший юрист, адвокат, медіатор ЮК "Правовий альянс"

12:20- 12:40 Судові заборони: інструменти зловживання та посягання на бізнес

Спікер: Людмила Запорожець,заступник начальника відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян Укрпатенту

12:40 - 13:00 Захист бізнесу від кримінальних переслідувань за порушення прав інтелектуальної власності

Спікер: Олег Чернобай, адвокат, керуючий партнер ЮК "Чернобай та Партнери", Президент Асоціації адвокатів України

Тема для обговорення: Доступно і просто - про авторське право і суміжні права

13:30 - 13:45 Дванадцять сучасних міфів про авторське право в Україні

Спікер: Сергій Заянчуковський, начальник відділу авторського права і суміжних прав ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

13:45 - 14:00 Правовласники та хостери: «непрості» відносини

Спікер: Олексій Арданов, начальник відділу нормативно-правового забезпечення у сфері авторського права та суміжних прав Державної служби інтелектуальної власності

14:00 - 14.15 Захистити право інтелектуальної власності в Інтернеті дуже просто!

Спікер: Юрій Каргополов, член Координаційної Ради УМІЦ

14:15-14:30 Спікер: Юрій Гончарук, директор УМІЦ

14:30-14:45 Реєстрація авторського права: «просто, швидко, без проблем!»

Спікер: Володимир Пісоченко, головний фахівець відділу авторського права ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

14:45-16:00 Загальна дискусія щодо «непростих» реалій авторського права в Україні

Спікери: Вадим Лисиця, продюсер; Ірена Карпа, письменниця; Іванна Крижановська, головний редактор, керівник проекту Tochka.net; Андрій Саримсаков, фотограф ; Мар’яна Вороніна, директор УМІГ МЬЮЗІК; Марина Грінник, юрист УМІГ МЬЮЗІК; Олег Солимчук, юрист BRG; Олег Собчук,С.К.А.Й.;Роман Бахарєв, BAHROMA.

16:00-16.30 Медіація - ефективний інструмент вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.

Спікер: Марина Омелінська, заступник директора з правових питань ТОВ «РоСт», медіатор Українського Центру Медіації, Голова комітету з питань медіації у сфері трудових спорів Національної Асоціації Медіаторів України (НАМУ)

17:00-17:15 Підведення підсумків Першого всеукраїнського форуму з питань підтримки ділового іміджу та захисту прав інтелектуальної власності «Protect Your Brand!»

Державне підприємство «Інтелзахист», яке виступає організатором Форуму, належить до сфери управління Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ). Завданням Інтелзахисту є надання послуг фізичним та юридичним особам, які є правовласниками, авторами або суб’єктами суміжних прав, щодо захисту їхнього права інтелектуальної власності, у тому числі в мережі Інтернет.

Для участі у Першому всеукраїнському бізнес-форумі щодо підтримки іміджу компаній та захисту прав інтелектуальної власності «Protect Your Brand!» реєстрація на сайті обов’язкова: http://protectyourbrand.com.ua/

Місце проведення: Київ, конференц-зал, клуб «АТЛАС», вул. Січових Стрільців (Артема), 37 – 41.

Контакти:

З організаційних питань, спонсорства та пропозицій:

Володимир Подобєд , +380674646237, pv@intelzakhyst.com

З питання реєстрації на бізнес-форум:

Ольга Кузьменко , 044 222-91-54, conf@intelzakhyst.com

З питань акредитації ЗМІ:

+380986376041, presa@intelzakhyst.com