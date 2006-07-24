Міс Всесвіт (11 фото)

Переможниця та інші красуні

Учасниці півфінальної двадцятки (четверта справа Інна Цимбал) Майбутня Міс Всесвіт Зулейка Рівера Мендоса (Пуерт-Ріко) під час конкурсу в купальних костюмах Росіянка Ганна Литвинова; Тара Коннер із Сполучених Штатів дізнається, що вийшла до півфіналу Представниця Ізраїлю, колишня донеччанка Анастасія Ентіна П`ятірка кращих: Лоран Гільєрон (Швейцарія), Лурдес Аревалос (Парагвай), Курара Чібана (Японія), Тара Коннер (США) та Зулейка Рівера Мендоса (Пуерто-Ріко) Переможиця з міс Всесвіт-2005 канадійкою Наталією Глєбовою та організатором конкурсу мільярдером Дональдом Трампом.

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