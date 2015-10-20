20 жовтня о 13.00 біля Центральної виборчої комісії (м. Київ, площа Лесі Українки, 1) відбудеться мітинг Маріупольської міської організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» за чесні місцеві вибори в місті та проти реваншу «регіоналів». У мітингу візьмуть участь народні депутати та лідери УКРОПу.

Нагадаємо, 12 жовтня ЦВК сформувала новий склад Маріупольської виборчої комісії, яка не змогла забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах. 17 жовтня 7 членів Маріупольської міської виборчої комісії, що представляють, зокрема, «Опозиційний блок», Народний фронт, «Народну партію», прийняли рішення про друк бюлетенів у друкарні газети «Приазовский рабочий». Рішення це є нелегітимним, оскільки відповідно до закону про місцеві вибори, при протокольному складі комісії у 18 осіб для ухвалення рішень необхідно щонайменше 12 голосів. Крім того, в УКРОПі висловили застереження, що в друкарні, підконтрольній колишнім «регіоналам», надрукують більшу кількість бюлетенів, ніж потрібно, і використають їх для фальсифікації виборів.

18 жовтня на площі Свободи в Маріуполі відбувся масовий мітинг демократичних сил, за результатами якого було прийнято рішення пікетувати ЦВК. Крім того, було ухвалено рішення провести набір спостерігачів на вибори, оприлюднювати всі протоколи з усіх виборчих дільниць – щоб зменшити ризик фальсифікації результатів виборів. Також демократичні сили у зв'язку з ситуацією, що склалася, запропонували перенести місцеві вибори в Маріуполі.

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