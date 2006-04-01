Луценко вважжає, що Тимошенко не Жуков
10:50, 01 квітня 2006Разное
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Міністр внутрішніх справ припускає, що Юлія Тимошенко стане прем’єр-міністром
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у нічному радіоефірі української служби Бі-Бі-Cі припустив, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стане прем’єр-міністром від коаліції “помаранчевих” сил, але при цьому застерігає її від проявів диктатури у питаннях щодо призначення силових міністрів.
«Вона не має права на диктатуру. Вона - не Жуков, а Єхануров - не Кейтель, аби підписувати акт про безумовну капітуляцію».
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