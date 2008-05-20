Українські автогонщики обрали ”розумний компроміс”

Команда українських автогонщиків на автомобілях «Mitsusubishi R-200» посіла 21-е місце в абсолютному заліку і 8-е - в класі бензинових "суперпродакшенів" у перегонах першого етапу "Дакар Серії" – перегони "Центральноєвропейське ралі", які проходили на території Угорщини і Румунії з 20 по 26 квітня за сприяння компанії "Оптима Лізинг" .

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії, пілот команди "Оптима Лізинг Україна" Вадим НЕСТЕРЧУК.

За його словами, в перегонах взяли участь понад 100 сильних мотоциклістів, 39 екіпажів на вантажівках і 87 - на автомобілях.

Як зазначив В.НЕСТЕРЧУК, "український екіпаж, спочатку не ставлячи перед собою надзадач, окрім поповнення багажу знань і досвіду, як стратегію на перегони обрав розумний компроміс між швидкістю і акуратністю, а також максимально можливу стабільність виступу" для отримання результату. "І обрана стратегія виявилася правильною", - підкреслив В.НЕСТЕРЧУК.

При цьому він додав, що умови траси, якою проходили перегони, в багатьох місцях вимагали максимальних знань і уміння від екіпажів, щоб прорахувати результат ситуації наперед і наблизити перемогу.