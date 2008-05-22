У Києві відкрився 16-й Міжнародний автосалон SIA'2008

Сьогодні в Києві на території Міжнародного виставкового центру відкрився 16-й Київський Міжнародний автосалон SIA`2008, робота якого триватиме до 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів автосалону, в SIA`2008 беруть участь 532 компанії з 27 країн світу. Автосалон розташувався на площі майже 42 тис. кв. м.

У цілому, автосалон SIA`2008 продемонструє експозиції таких автомобільних брендів, як Mercedes, Chevrolet, Kia, Buick, Chrysler, Jeep, Dodge, Cadillac, Chery, Dadi, Subaru, Hyundai, Opel, Proton та ін.

На стендах учасників відбудеться 30 презентацій нових моделей. Автомобільний розділ, на якому базується автосалон, доповнюватиметься такими експозиційними напрямами, як автосервіс, автозапчастини, автокосметика, автокредити, автострахування тощо, а також актуальними для ринку продуктами і послугами.

Найкращий автомобіль автосалону SIA буде нагороджений традиційним головним призом "Кришталевим колесом SIA".

Організаторами SIA`2008 виступили Міністерство транспорту і зв`язку України, Міністерство промислової політики України, Асоціація українських автовиробників "Укравтопром", Українська виставкова компанія "Автоекспо".

*** Компанія "Автоекспо" є однією з провідних українських виставкових фірм. Вона створена 1996 року. Основний вид діяльності - організація і проведення міжнародних автосалонів SIA, туристичних салонів "УКРАЇНА" і міжнародних спеціалізованих виставок автомобільної і транспортної тематики.