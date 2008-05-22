Панове політики, не втягуйте у вашу гризню курс долара

Думка

Ну, ви дістали, панове політики... Ви давно стали посміховиськом в очах народу. Гризетеся за повноваження, за газову трубу, за шельф Чорного моря. Звинувачуєте одне одного в зраді, підриві устоїв державності, поїданні дітей... Ну й на здоров’я! Може, врешті перегризете одне одного – країна тільки виграє.

Але не переносьте вашу гризню на таку делікатну штуку, як курсова політика. Це ж не жарти жартувати – заявляти вранці про рішення щодо "посилення" гривні, а ввечері – про скасування цього рішення.

Пані й Панове Тимошенко, Порошенко, Стельмах, Горбаль і всі причетні (хто там ще?)! Невже ви не розумієте, що на таких речах ваші ігри неприпустимі? Хіба важко було зібратися, обговорити все у вузькому колі, а тоді виносити на публіку ваші рішення? Бо з такою роботою ще трохи, і в нас з’являться вуличні міняли, кидали, бариги – згадайте кучмівські дев’яності.

Народ і так щодня, з поправкою на падаючий курс, панічно перераховує свої збереження, які тримає переважно в доларах. А ваші смикання в різні боки тільки стимулюють панічні настрої.

А ще підігрівають ситуацію люди Президента, які сьогодні закликали не міняти долар. Коли до таких речей долучаються чиновники, то зразу видно, що справи кепські. Пам’ятаю, Пинзеник два місяці тому про долари щось подібне казав. Якби він, мовляв, мав гроші, то скуповував би долари (це він, бідолаха, їх не має). І що з того вийшло?

Долар, як і будь які гроші, любить тишу. Тож не галасуйте. Не втягуйте у вашу гру реальні заощадження людей (а не фантомні, які компенсує уряд).

Олександр Левицький, Київ